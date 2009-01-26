В Брюсселе будет заседать Совет «Россия-НАТО»

В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета «Россия-НАТО» – первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта.

Союз НАТО заморозил контакты с Москвой, считая применение Россией силы в конфликте с Грузией «непропорциональным».

Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин на днях заявил, что в отношениях между Москвой и Североатлантическим союзом «лед тронулся».

Радио Свобода