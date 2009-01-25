Названы кандидаты на Московский патриарший престол

Кандидатами на Патриарший престол избраны митрополиты Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ, Митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ и Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель счетной комиссии митрополит Екатеринодарский и Кубанский ИСИДОР.

В частности, в результате тайного голосования за кандидатов на Московский патриарший престол КИРИЛЛ получил 97 голосов, КЛИМЕНТ– 32, ФИЛАРЕТ -16.

Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ набрал 13 голосов. Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР получил 10 голосов. Остальные иерархи получили меньше голосов.

В голосовании приняло участие 198 делегатов.

Как сообщал УНИАН, первые три кандидатуры будут рассмотрены Поместным собором. Архиерейский Собор Русской православной церкви избирал тайным голосованием из 145 иерархов трех кандидатов на Московский патриарший престол. В Соборе принимают участие все архиереи РПЦ, которых насчитывается более 200, в том числе и несколько десятков иерархов, управляющих русскими приходами за рубежом.

Кандидат на патриарший престол должен быть старше 40 лет, иметь высшее церковное образование и опыт епархиального управления.

Вслед за Архиерейским Собором, 27-29 января, состоится Поместный Собор с участием делегатов от клира, монашествующих и мирян, который уже назовет имя нового предстоятеля церкви. 1 февраля состоится божественная литургия с чином интронизации новоизбранного предстоятеля.

15-й предстоятель РПЦ Алексий ІІ скончался 5 декабря 2008 года в возрасте 79 лет, на 19-ом году первосвятительского служения.