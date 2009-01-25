Грузия возобновила транзит газа в Армению

Грузия возобновила транзит российского газа в Армению и Цхинвальский регион. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Грузинской нефтегазовой корпорации.

"Ремонтники завершили работы по ликвидации аварии на Гвелетской газораспределительной станции в Казбегском районе, и возобновили транспортировку природного топлива в Армению и в зону грузино-осетинского конфликта", - сказала начальник пресс-центра компании Тамар ШОШИАШВИЛИ.

Напомним, незначительная авария на станции произошла в воскресенье, 25 января, утром, из-за чего на несколько часов были прекращены поставки газа в Армению и Южную Осетию.