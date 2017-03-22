Двух террористов поймали на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ
18:04, 22 марта 2017Мир
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Терористы не проникли в здание британского парламента.
Иллюстрация / REUTERS
Ни один террорист не попал в здание британского парламента. Двое были пойманы на Вестминстерском мосту, один офицер убит.
Об этом сообщает журналист The Guardiam Ровена Масон.
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По ее словам, депутатам парламента было сказано закрыться в кабинетах.
Ранее УНИАН соообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.
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