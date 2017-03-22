Двух террористов поймали на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ

Ни один террорист не попал в здание британского парламента. Двое были пойманы на Вестминстерском мосту, один офицер убит.

Об этом сообщает журналист The Guardiam Ровена Масон.

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По ее словам, депутатам парламента было сказано закрыться в кабинетах.

Ранее УНИАН соообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.