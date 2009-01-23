В России отрицают, что поддерживают Тимошенко или еще кого-либо

В России опровергают утверждения о поддержке того или иного потенциального кандидата в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник-посланник Посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, реагируя на выступление политологов, которые высказывали мнение, что газовые договоренности свидетельствуют о поддержке Кремлем премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

В.ЛОСКУТОВ подчеркнул, что Россия всегда работала и будет работать с теми представителями украинской власти, которые были избраны или назначены в соответствии с украинской Конституцией и законодательством.

«Мы ведем переговоры с теми, кто есть в Украине», - сказал В.ЛОСКУТОВ, добавив, «когда начинают говорить, что вы поддерживаете того или того, это не соответствует реалиям».

Дипломат также дал высокую оценку подписанным договоренностям в газовой сфере. По его словам, Украина и Россия впервые со времени своей независимости переходят на рыночные основы взаимоотношений. Он также отметил, что нельзя говорить о том, что какая-то из сторон проиграла, поскольку любой переговорный процесс заключается во взаимном компромиссе.