Умер еще один малыш – жертва психопата, который напал на детский сад

Скончался третий тяжелораненный ребенок из пострадавших при нападении в пятницу на детский сад в Бельгии. Таким образом, число погибших возросло до четырех человек, включая одного взрослого, сообщают местные СМИ. По информации радиостанции "Бель.Эр-тэ-эль", 28-летний бельгиец Франсис В., который при нападении на ясли в бельгийском городе Дердермонде ранил 11 детей, приехал к месту преступления на велосипеде, прямо из психиатрической клиники, амбулаторное лечение в которой он проходил.

По свидетельствам очевидцев, Франсис действовал хладнокровно и проник в дошкольное учреждение под предлогом того, что ему необходимо увидеться с одним из детей. Буквально с порога он набросился с ножом на одну из воспитательниц, державшую на руках двух малышей. Женщина и один ребенок были убиты на месте. Второй находившийся на руках у воспитательницы ребенок получил смертельное ранение. Затем убийца стал бить ножом других малышей.

Всего на момент трагедии в яслях находились 18 детей и шесть воспитателей. Десять детей доставлены с ранениями в близлежащие госпитали, несколько малышей - в критическом состоянии. Полиция попросила родителей, чьи дети находились в яслях, предоставить их цифровые фотографии для того, чтобы установить, в какую из клиник они помещены. Преступник, мотивы действий которого пока не известны, задержан полицией. Он пытался скрыться с места преступления на велосипеде, на котором он приехал из психлечебницы.

РИА новости