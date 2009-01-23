Резня в детском саду в Бельгии: 2 малышей погибли, 11 ранены

Бельгийская полиция арестовала психопата, который устроил кровавую резню в одном из детских садов. В итоге пострадали 13 детей, двое из которых скончались. Также погиб один взрослый человек, а трое получили ранения, спасая малышей.

Трагедия разыгралась во фламандском городе Дендермонд, расположенном всего в 30 километрах к западу от столицы Бельгии. Там вооруженный ножом мужчина ворвался в один из детских садов, передают бельгийские СМИ.

По предварительным данным, злоумышленник убил одного взрослого и двух детей. Еще 11 малышей были ранены, сообщает AFP со ссылкой на городского прокурора Кристиана Дюфура. По крайней мере два пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

О погибших также известно, что двое из них скончались на месте, а один ребенок умер позднее от ран, сообщил главный врач местной больницы Питер Клеманс.

"Парень просто свихнулся", - прокомментировал содеянное преступником заместитель мэра Тео Янсенс. Он добавил, что трое выживших взрослых пытались своими телами заслонить детей от маньяка и получили множественные раны.

"Кровь была повсюду. Это была невообразимая настоящая резня", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что нападавшему удалось скрыться. Однако полиция уже задержала преступника, передает Reuters. На вид ему около 30 лет, причем его лицо было раскрашено белой краской с черными разводами вокруг глаз. Полицейские говорят, что это психически больной человек.

Предварительно считается, что задержанный стоял на учете в психиатрической клинике. Однако никто из работников детского сада с ним не был знаком.

По поступающей с места трагедии информации, убийца пытался уехать с места преступления на велосипеде. Он имеет высокий рост и худощавое телосложение. Цвет волос предполагаемого преступника - рыжий, передает РИА "Новости".

Согласно версии полиции, мужчина ворвался в ясли в районе 10 часов утра. Служащие учреждения сами открыли ему дверь после того, как посетитель выразил желание спросить их о чем-то. Вместо разговора маньяк сразу выхватил нож и бросился наверх резать детей. Первыми его жертвами стали три ребенка, которых никто не успел защитить. Всего же в тот момент на этаже находилось 18 малышей в возрасте от трех до шести лет.

Потом преступник поднялся выше и кровавый ужас повторился вновь. Маньяк беспорядочно наносил удары всем присутствующим. А затем он также внезапно прекратил резню и бросился бежать.

Полиция немедленно блокировала город и начала розыск маньяка, в то время как более десяти машин скорой помощи развозили раненых по больницам. Оперативные действия полицейских позволили задержать психопата, хотя он успел отъехать от места трагедии на несколько километров.

Персонал яслей находится в глубоком шоке, как сказал мэр города Пит Бёзе.

На место трагедии прибыл глава МВД Бельгии. Произошедшее шокировало жителей маленького городка. Всем нуждающимся психологи оказывают помощь.

"Мы ошеломлены произошедшим. Многие родители в состоянии шока", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Бельгии Гвидо Депадт.

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