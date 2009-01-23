Обама рискует повторить ошибки Буша - ХАМАС

Барак Обама рискует повторить ошибки Джорджа Буша на Ближнем Востоке.

Об этом заявил представитель ХАМАС Осама Хамдан, добавив, что новый президент США неудачно начал свои инициативы в регионе, поскольку смотрит на ситуацию в секторе Газа глазами Израиля.

Напомним, Обама заявил, в частности, что США поддерживают право Израиля на самооборону. Глава Белого дома отметил также, что ХАМАС должен подчиниться международным призывам признать Израиль и прекратить ракетный обстрел еврейского государства.

Эхо Москвы