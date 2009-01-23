Обама рискует повторить ошибки Буша - ХАМАС
08:56, 23 января 2009Мир
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Президент смотрит глазами Израиля?
Барак Обама рискует повторить ошибки Джорджа Буша на Ближнем Востоке.
Об этом заявил представитель ХАМАС Осама Хамдан, добавив, что новый президент США неудачно начал свои инициативы в регионе, поскольку смотрит на ситуацию в секторе Газа глазами Израиля.
Напомним, Обама заявил, в частности, что США поддерживают право Израиля на самооборону. Глава Белого дома отметил также, что ХАМАС должен подчиниться международным призывам признать Израиль и прекратить ракетный обстрел еврейского государства.
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