ХАМАС требует, чтобы все деньги поступали ему

Организация ХАМАС заявила, что вся финансовая помощь, направляемая международным сообществом на восстановление сектора Газа, должна проходить только через ее структуры, сообщает Associated Press. По словам члена политбюро ХАМАС Сами Хатера (Sami Khater), эти средства не должно получить руководство Палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом, потому что ему нельзя доверять.

Хатер также сказал, что о примирении с ФАТХ, который контролирует Западный берег, не может быть и речи.

Ущерб, нанесенный сектору Газа в ходе операции "Литой свинец", оценивается, по разным данным, в сумму от полутора до трех миллиардов долларов. Ранее король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдель Азиз объявил о выделении одного миллиарда долларов на восстановление Газы. Однако, кто конкретно будет получателем этих средств, он не уточнил.

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт также заявил, что Израиль готов помочь в проведении восстановительных работ при условии, что они не будут проходить под руководством ХАМАСа.

ХАМАС считается террористической организацией в Израиле и США. Израиль в конце 2008 года начал военную операцию "Литой свинец", чтобы прекратить обстрелы своей территории из сектора Газа. 21 января 2008 года операция была завершена.

Гуманитарными операциями в секторе занимается Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам при ООН (UNRWA). В четверг, 22 января, министр по социальным программам Палестинской автономии Махмуд Хаббаш (Mahmoud Habbash), обвинил ХАМАС в похищении десятков грузовиков с материальной помощью, направленной в адрес агентства. Однако, как пишет Haaretz, в ХАМАС заявили, что помощь была направлена в адрес администрации сектора, который контролируется исламистами, о чем имеются соответствующие документы, а агентство ООН со своей стороны отметило, что предназначенные для него грузы на территории Газы не пропадали.

Лента.ру