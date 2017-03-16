В Германии вооруженный мужчина захватил в банке заложников
13:04, 16 марта 2017Мир
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В Дуйсбурге на западе Германии в четверг, 16 марта, неизвестный совершил вооруженное нападение на один из местных филиалов банка Sparkasse.
Иллюстрация / REUTERS
Он удерживал в помещении банка двух служащих. Впоследствии одного из них - женщину - удалось освободить, передает DW.
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К зданию банка стянуты силы правопорядка, указал далее представитель полиции. Филиал банка находится в районе Румельн-Кальденхаузен. Между тем поблизости от здания, в котором находится банк, полиция задержала двух человек.
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