В Германии вооруженный мужчина захватил в банке заложников

Он удерживал в помещении банка двух служащих. Впоследствии одного из них - женщину - удалось освободить, передает DW.

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К зданию банка стянуты силы правопорядка, указал далее представитель полиции. Филиал банка находится в районе Румельн-Кальденхаузен. Между тем поблизости от здания, в котором находится банк, полиция задержала двух человек.

Ранее в США заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы.