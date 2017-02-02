В США заключенные взяли в заложники охранников тюрьмы

Тюремный комплекс блокирован полицией, сообщает РБК со ссылкой на NBC.

В заложники было взято пять охранников. Позднее один из них, получивший ранение, был отпущен заключенными на свободу.

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В здании, в котором произошел захват заложников, находится порядка ста заключенных. Всего в тюремном комплексе содержится порядка 2,5 тыс. преступников. К исправительному учреждению стянуты силы полиции и экстренных служб.

Пресс-секретарь исправительного учреждения Джейми Гревелл заявил, что ситуация находится под контролем и угрозы для общественности нет. В связи с инцидентом все тюрьмы штата Делавэр были поставлены под усиленный контроль.

Ранее УНИАН сообщал, что 15 января во время беспорядков в бразильской тюрьме в штате Риу-Гранди-ду-Норти погибли более 30 человек.

Общее количество убитых с начала 2017 года в ходе беспорядков заключенных достигло 116 человек. Бунты связывают с противостоянием двух крупнейших наркокартелей страны, один из которых базируется в Рио-де-Жанейро, а другой - в Сан-Паулу.