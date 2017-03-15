Der Spiegel: Проблема для 24 миллионов

Об этом пишет Вейт Медик в статье "Проблема для 24 миллионов", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

В середине января Дональд Трамп все еще был в восторге. План отмены реформы здравоохранения Барака Обамы лежал в ящике стола, наполовину готовый, говорил он. Необходимо еще уточнить детали, но уже ясно, что его план – "страховка для всех" – будет, разумеется, "гораздо дешевле и гораздо лучше", чем план Обамы.

Сейчас, в середине марта, республиканцы представили свой план. Но оказалось, не все так просто.

Эксперты по бюджету из Конгресса оценили новый закон о здравоохранении и пришли к выводу, который абсолютно не соответствует заявлениям Трампа: ежегодные взносы на медицинское страхование в ближайшие годы должны будут вырасти в среднем на 15 процентов. Для многих пожилых американцев медицинское страхование станет настолько дорогим, что они, вероятно, добровольно от него откажутся. Поскольку республиканцы также хотят резко сократить социальное обеспечение, около 24 миллионов граждан США могут потерять страховое обеспечение до 2026 года, говорится в оценке.

В Конгрессе, такие цифры вызвали огромное беспокойство. Демократы расценили такие планы как нападение на общество, среди республиканцев также растет обеспокоенность из-за того, что законодательный пакет может вызвать обратную реакцию. "Это ужасно", - сказал о данных сенатор Билл Кэссиди. "Такой закон не пройдет в Сенате", - предсказывает Тед Круз, сторонник жесткой линии из Техаса.

Многие наблюдатели убеждены, что реформа автоматически навредит президенту. Тем не менее, это не столь очевидно. На дебатах часто недооценивают то, насколько непопулярной была реформа Обамы среди американцев. В США всегда было больше ее противников. Но есть то, чего не замечают многие демократы. Республиканцы обещали отменить косвенное обязательное страхование, введенное Обамой, и повлиять на силы свободного рынка, для многих свободолюбивых граждан США – это своего рода начало. Это показала и победа Трампа.

Райан хвалит себя

Кроме того, в отчете экспертов по бюджету есть также выводы, с которыми республиканцы могут поспорить. Огромный долг, о котором пишут эксперты, снизится с помощью новой реформы здравоохранения, также как ежегодные сборы для некоторых американцев. Пол Райан, спикер Палаты представителей, который участвовал в разработке, "обрадовался" отчету. Белый дом также не хочет отходить от плана. Прогнозы экспертов по бюджету неправдоподобные, заявляют там. Реформа будет проходить в несколько этапов, сейчас нельзя дать реалистичную оценку.

Тем не менее, дискуссия стала сложным вызовом для Трампа. Теперь президент понял, насколько сложная политика в области здравоохранения. Все хотят, чтобы их услышали и учли – фармацевтическое лобби, врачи, пациенты, республиканцы и избиратели. Найти модель, которая нравится всем, практически невозможно. Но Трампу, вероятно, будет достаточно, если он найдет ту, которая устроит его партию.

Что важно для президента: он должен выполнить свое предвыборное обещание и отменить реформу Обамы. Вот почему он заинтересован в быстрой реализации плана республиканцев. В то же время его переизбрание окажется под серьезной угрозой, если новая реформа станет проблемой для бедных американцев, которые были так важны для его победы. Поэтому необходима определенная дистанция.

Еще хуже, если интересы Дональда Трамп и Пола Райана будут отличаться. Райан, глава республиканцев в Конгрессе, хочет отменить реформу Обамы, в первую очередь, из финансовых соображений. Он хочет снизить расходы на систему здравоохранения путем увеличения конкуренции и реформирования все более дорогостоящих программ "Medicare" и "Medicaid". Трамп хочет оставить их без изменений. Он считает их страховкой для всех тех американцев, которые не могут позволить себе частные медицинские страховки. "При мне никто не будет умирать на улице", - говорит он.

Кампания "Breitbart"

Долгое время скрытые силы пытаются превратить конфликт из-за реформы здравоохранения в проблему выбора кадров. Правые СМИ вокруг "Breitbart News" видят в споре возможность, заменить Райана, которого ненавидят сторонники Трампа. В течение нескольких дней они развернули кампанию, чтобы обвинить спикера в провале в сфере здравоохранения. Чтобы разжечь ненависть к Райану, в понедельник "Breitbart" даже опубликовали аудио-файл, на котором можно услышать, как республиканец дистанцировался от Трампа во время избирательной кампании.

Трамп может использовать этот конфликт, чтобы сместить Райана и разработать совершенно новый план реформы здравоохранения. Однако, так он не только потеряет время, но и рискует получить серьезный конфликт с умеренным крылом республиканцев, который поддержит Райана.

И поэтому многое указывает на то, что президент в ходе предстоящих переговоров попытается примерить роль "специалиста по заключению сделок ", который объединит как можно больше интересов, и после будет представлять себя важным человеком. Он может попросить разработать модель, которая учитывает тяжелые случаи, попытаться реализовать только некоторые части новой реформы и затем разработать детали. В любом случае, Трамп, похоже, не хочет подавать закон в Конгресс без изменений.

Ведется работа над расширением планов, прежде чем они будут представлены для голосования, сообщил его пресс-секретарь.