На инаугурации Обамы не обошлось без инцидентов

Не обошлось без инцидентов на инаугурации Барака Обамы. Два сенатора почувствовали себя плохо во время торжественного обеда в честь 44-го президента США. Сенаторы Роберт Бэрд и Эдвард Кеннеди сидели за одним столом. Сначала медицинских работников подозвали к Бэрду, затем плохо стало и брату бывшего президента США Джона Кеннеди (он упал в обморок). Патриарх американской политики был доставлен в госпиталь. Сенатор-республиканец Оррин Хэтч, который сопровождал Кеннеди, пока его везли на носилках к машине скорой помощи, сообщил журналистам, что сенатор находился в сознании и даже пытался улыбаться. В июне прошлого года политику была успешно сделана операция по удалению злокачественной опухоли в мозге.

Как сообщили в аппарате сенатора Бэрда, тот чувствует себя нормально.

Эхо Москвы