Китай обновил программу национальной обороны

Китайское правительство обнародовало 20 января доклад, в котором определены перспективы развития национальной обороны, а также цели, стратегия и планируемые расходы в этой сфере, сообщает DefPro. Он основан на аналогичном документе, опубликованном в 2006 году, и составлен с учетом изменившейся обстановки в мире. В докладе, в частности, говорится о намерениях Пекина провести модернизацию Народно-освободительной армии до 2020 года.

Основной упор правительство планирует сделать на информатизацию и механизацию силовых структур государства. Китайские специалисты должны наладить разработку и производство нового высокотехнологичного вооружения и военной техники в интересах армии, а обучение военных специалистов планируется осуществлять с учетом условий информационного противоборства в мире. Помимо этого, в китайской армии должна быть создана новая, более современная система тылового обеспечения.

В документе, как сообщает издание, также указано, что Китай будет придерживаться стратегии "активной обороны", которая, тем не менее, будет носить сугубо оборонительный характер. В частности, Пекин не планирует использовать практику так называемых превентивных ударов, не будет использовать первым ядерное оружие, а также не станет ввязываться в ядерную гонку вооружений с другими странами.

Военные расходы Китая в ближайшие годы будут увеличиваться, хотя конкретных цифр авторы доклада и не называют.

Главная угроза национальной безопасности, по видению правительства Китая, исходит от вооруженных формирований так называемых сепаратистских регионов, к которым Пекин относит Тайвань, Тибет и Синьцзян. В докладе однако подчеркивается, что в последнее время в отношениях с Тайванем Китаю удалось достичь позитивных сдвигов.

В 2008 году Китай потратил на оборонные нужды около 61 миллиарда долларов, что на 17,6 процентов больше, чем в 2007 году. Однако, как указывают составители доклада, затраты других сверхдержав на содержание своих армий существенно выше. В частности, китайский оборонный бюджет составляет примерно 7,5 процента от американского и 62,4 - от британского.

Лента.ру