Новая база НАТО появится в Средиземном море

Новая военная база НАТО, где будут нести службу 800 военнослужащих альянса, будет размещена на итальянском острове Сигонелла в Средиземном море, сообщил во вторник вечером журналистам министр обороны Италии Иньяцио Ла Русса.

Информационное агентство АНСА указывает в этой связи, что главной задачей новой базы станет ведение наблюдения и разведки при помощи специальных самолетов, в том числе беспилотных. В этих целях на Сигонелле будет размещена специальная система под названием AGS (Alliance ground surveillance), в рамках которой будут действовать самолеты-радары НАТО, американские "Global Hawk" и один итальянский самолет "Sigint", предназначенный для перехвата электромагнитных волн.

"Сигонелла станет пунктом в сердце Средиземноморья, где будут взаимодействовать разведывательные силы Италии и НАТО", - указал Ла Русса.

Затраты на создание новой базы НАТО, которая должна войти в строй в течение ближайших двух-трех лет, оцениваются в 1,56 миллиарда евро.

РИА “Новости”