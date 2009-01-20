Милиция помешала антифашистам почтить память Маркелова и Бабуровой

Во вторник вечером в Санкт-Петербурге и Москве прошли акции в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой Газеты" Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 19 января.

По планам организаторов московской акции, сообщает "Эхо Москвы", участники митинга должны были собраться на Кузнецком мосту, а затем пройти маршем по одной из центральных улиц, держа в руках плакаты с лозунгом "Фашизм убивает, власть покрывает". В акции принимали участие представители ряда антифашистских объединений, таких как "Антифа" и "Автономное действие". Однако, сообщает "Эхо Москвы", сотрудники московской милиции при поддержке ОМОНа разогнали участников акции, задержав при этом нескольких митингующих.

В то же время в Санкт- Петербурге, сообщает "Фонтанка.Ру", участники акции - представители антифашистских движений - должны были собраться около магазина "Буквоед" на Лиговском проспекте, откуда затем прошествовать по Невскому проспекту до Марсова поля. Но когда собравшиеся пошли в сторону Невского проспекта, вмешались сотрудники милиции и остановили шествие. О дальнейшем развитии событий пока не сообщается.

Напомним, адвокат Маркелов был застрелен в центре Москвы 19 января 2008 года. При покушении на Маркелова была ранена журналистка Бабурова, которая вскоре скончалась в больнице. В числе клиентов Маркелова были родственники Эльзы Кунгаевой, за убийство которой был осужден полковник Юрий Буданов, химкинский журналист Михаил Бекетов, родственники Анны Политковской, а также представители ряда антифашистских и правозащитных организаций

Митинги памяти убитых уже прошли в Грозном и Москве.

Лента.ру