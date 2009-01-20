Убийство адвоката в Москве откликнулось в Чечне

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев уверен, что убийство адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова напрямую связано с "делом Буданова", и называет это преступление угрозой для единства России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы омбудсмена.

Станислав Маркелов был убит в понедельник в центре Москвы. Он защищал интересы потерпевших по громкому делу об убийстве в 2000 г. чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Виновным в убийстве девушки был признан командир танкового полка полковник Юрий Буданов, который в 2003 г. получил 10 лет лишения свободы и был условно-досрочно освобожден по решению суда в январе этого года.

"Мы предполагали и предупреждали, что Буданов совершит какие-то новые преступления. Мы не можем сказать, что именно он совершил это преступление, но это преступление совершено его единомышленниками в сговоре с ним", - цитирует представитель пресс-службы слова Нухажиева.

Он отметил, что "этот кровавый пир в центре Москвы был устроен с одобрения тех сил, которые работают на развал России". "Единство России в опасности, если такое происходит в центре Москвы".

В свою очередь, начальник информационно-аналитического управления президента и правительства Чеченской Республики Лема Гудаев сообщил РИА Новости, что убийство адвоката Маркелова ведет к нагнетанию напряженности в межнациональных отношениях республики. "С момента освобождения Буданова в блогах на лентах идут ярые, ожесточенные споры "наш-ваш". Это уже настораживает, а тем более после этой ситуации в обществе зреют не те процессы, которые нужны многонациональной России", - сказал Гудаев.

При нападении на адвоката также погибла 25-летняя журналистка Анастасия Бабурова, она получила ранение в голову и через несколько часов скончалась в больнице. Бабурова с октября была внештатным корреспондентом "Новой газеты", целенаправленно занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов.

"Есть две версии - что ее убили в борьбе, когда она пыталась помешать киллеру, и есть другая версия - что в нее стреляли целенаправленно. Но это может быть выяснено только после судебной экспертизы", - сказал он.

Дела антифашистов вел и убитый адвокат Маркелов.