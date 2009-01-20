Убийство адвоката в Москве откликнулось в Чечне
Погибла также 25-летняя журналистка
Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев уверен, что убийство адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова напрямую связано с "делом Буданова", и называет это преступление угрозой для единства России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы омбудсмена.
|Станислав Маркелов
"Мы предполагали и предупреждали, что Буданов совершит какие-то новые преступления. Мы не можем сказать, что именно он совершил это преступление, но это преступление совершено его единомышленниками в сговоре с ним", - цитирует представитель пресс-службы слова Нухажиева.
Он отметил, что "этот кровавый пир в центре Москвы был устроен с одобрения тех сил, которые работают на развал России". "Единство России в опасности, если такое происходит в центре Москвы".
В свою очередь, начальник информационно-аналитического управления президента и правительства Чеченской Республики Лема Гудаев сообщил РИА Новости, что убийство адвоката Маркелова ведет к нагнетанию напряженности в межнациональных отношениях республики. "С момента освобождения Буданова в блогах на лентах идут ярые, ожесточенные споры "наш-ваш". Это уже настораживает, а тем более после этой ситуации в обществе зреют не те процессы, которые нужны многонациональной России", - сказал Гудаев.
|Анастасия Бабурова
"Есть две версии - что ее убили в борьбе, когда она пыталась помешать киллеру, и есть другая версия - что в нее стреляли целенаправленно. Но это может быть выяснено только после судебной экспертизы", - сказал он.
Дела антифашистов вел и убитый адвокат Маркелов.