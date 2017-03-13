В Шотландии начали подготовку к новому референдуму о независимости

По словам Старджен, референдум должен состояться в период с осени 2018 до весны 2019 года, то есть до окончания процесса выхода Великобритании из ЕС, пишет Медуза со ссылкой на The Guardian.

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В своем выступлении в Эдинбурге шотландский министр обвинила британское правительство в нежелании достичь компромисса по поводу условий выхода Великобритании из ЕС.

Шотландия ранее просила рассмотреть вариант, при котором она останется частью единого европейского рынка, даже если Англия, Уэльс и Северная Ирландия покинут его.

По словам Старджен, она не ожидает, что правительство Великобритании станет блокировать проведение нового референдума в Шотландии.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.