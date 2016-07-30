Большинство шотландцев хочет остаться в составе Британии - опрос
Большинство шотландцев поддерживают инициативу по сохранению Шотландии в составе Великобритании даже несмотря на Brexit. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со сылкой на Reuters.
Месяцем ранее первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что Brexit снова позволит поднять вопрос о независимости Шотландии. Однако порядка 53% шотландцев, по результатам опроса, в настоящее время видят свою страну в составе Великобритании.
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Среди жителей Шотландии число сторонников выхода из Европейского союза было одним из самых низких. Если 52% англичан ранее поддержали выход из ЕС, то среди шотландцев за этот шаг выступили только 38% населения.
Ранее Минфин Британии заявил, что способ выхода из ЕС будет определен к концу года.