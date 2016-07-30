Большинство шотландцев хочет остаться в составе Британии - опрос

Об этом сообщает "Газета.Ru" со сылкой на Reuters.

Месяцем ранее первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что Brexit снова позволит поднять вопрос о независимости Шотландии. Однако порядка 53% шотландцев, по результатам опроса, в настоящее время видят свою страну в составе Великобритании.

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Среди жителей Шотландии число сторонников выхода из Европейского союза было одним из самых низких. Если 52% англичан ранее поддержали выход из ЕС, то среди шотландцев за этот шаг выступили только 38% населения.

Ранее Минфин Британии заявил, что способ выхода из ЕС будет определен к концу года.