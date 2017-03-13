Турция выразила протест из-за выдворения министра из Нидерландов

Турция вызвала посла Нидерландов в Анкаре, чтобы официально выразить протест на выдворение своего министра и «непропорциональное» применение силы против демонстрантов, сообщает Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Турции 13 марта вручило представителю посольства Нидерландов две письменные жалобы.

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Напомним, возле турецкого консульства в Роттердаме местная власть применила конную полицию и водометы, чтобы завершить акцию протеста нескольких сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволила двум турецким министрам встретиться с согражданами, которые проживают в Роттердаме. В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Позже правоохранители не пустили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя на территорию турецкого консульства. Министра остановили за 30 метров до дипмиссии. Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после длительных переговоров с правоохранителями. Отмечается, что напряжение между Турцией и Нидерландами нарастает за запрет выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским референдумом по конституционной реформе в Турции.