Как вербуют в армию в США

Сегодня, 19 января, начался визит в Соединенные Штаты Америки украинской военной делегации во главе с заместителем начальника управления призыва и комплектования Главного управления личного состава Генерального штаба ВС Украины полковником Геннадием ЗЛАТНИКОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, главная цель визита украинских военных заключается в ознакомлении с опытом введения в Вооруженных силах США системы рекрутирования и удержания на военной службе военнослужащих по контракту.

Во время пребывания в США представители украинской военной делегации ознакомятся со стратегией рекламирования, процессом отбора кандидатов на контрактную службу, подготовкой вербовщиков.

Кроме того, украинские военные проведут ряд консультаций по вопросам развития карьеры военнослужащих-контрактников, прогнозирования показателей комплектования, критериев продления сроков контракта, поощрительных программ, которые применяются в процессе вербовки и удержания на службе военнослужащих армии Соединенных Штатов Америки.

Общаясь со своими американскими коллегами, украинские военнослужащие будут уделять внимание изучению законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок отбора кандидатов, порядок направления на учебу, а также проведения аттестации сержантского состава Сухопутных войск США.