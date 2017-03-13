Песков признался, что посол РФ встречался с людьми Трампа во время предвыборной кампании

Как передает Daily Mail, Песков, который отрицает вмешательство России в 2016 году в выборы президента США, предположил, что Кисляк просто выполнял свою работу, когда встречался с людьми из окружения Трампа, в том числе с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом.

Пресс-секретарь президента России заявил, что, вероятно, Кисляк также проводил встречи с людьми кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Это его работа», – прокомментировал Песков встречи Кисляка с соратниками Трампа, в том числе беседу с экс-советником Белого дома по вопросам безопасности Майклом Флинном, который был вынужден уйти в отставку.

"Он (Флинн - ред.) говорил о двусторонних отношениях. Он говорил о том, что происходит в Соединенных Штатах, поэтому у нас есть лучшее понимание в Москве", – продолжил Песков.

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«Это то, что выполняется каждым послом России за рубежом, каждым послом Соединенных Штатов, в том числе в Москве», – отметил Песков.

«Потому что, чем больше посол разговаривает с людьми в своей стране проживания, тем лучше работа, которую он выполняет", – добавил спикер Путина.

Журналист отметил, что не известно о встрече российского посла с представителями Клинтон. На это Песков ответил: "Если вы посмотрите на некоторых людей, связанных с Хиллари Клинтон, то во время ее кампании вы, вероятно, видели, что у нее было много встреч такого рода». При этом он добавил, что не было никаких встреч посла по поводу избирательных процессов.

Отвечая на вопрос о том, с кем конкретно из людей Клинтон посол России встречался, Песков ответил, что с людьми, «которые консультируют Хиллари или консультируют людей, которые работают на Хиллари».