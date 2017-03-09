В Италии обвалился мост: погибла супружеская пара (фото)

Об этом сообщает издание La Stampa.

Обвал моста произошел на участке трассы A14 между городами Лорето и Анкона.

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В момент обрушения мост был закрыт для движения транспорта, на нем проводились ремонтные работы.

Под обвал попал автомобиль Nissan Qashqai, который проезжал под мостом. Супружеская пара, находившаяся в нем, погибла.

Еще двое людей получили ранения. Сообщается, что речь идет о рабочих, привлеченных к ремонтным работам. Их жизнь вне опасности.

Сейчас движение на трассе перекрыто. На месте работают чрезвычайные службы и медики.

Crolla ponte su A14 aggiornamenti su @RaiNewspic.twitter.com/CmG0Ni88Mq — Isabella Romano (@IsabiRomano) March 9, 2017

29 октября на севере Италии также автомобильный мост обрушился на магистраль. Тогда погиб один человек и пятеро пострадали.