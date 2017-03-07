Медведев о претензиях Беларуси по ценам на газ в ЕврАзЭс: здесь насильно никто никого не держит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сказал на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

«Если уж эта тема была затронута, скажу два слова про газ. Давайте прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам – порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и всё», - сказал Медведев.

«И не надо ничего доказывать, упражняться в подсчётах. Всё было бы существенно дороже. Об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят нашу интеграцию. В конце концов, здесь насильно никто никого не держит. Мы это с вами понимаем, мы добровольно всё это создали», - подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подверг резкой критике ход реализации интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза.

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«Мы поставили задачу реализовать фундаментальность свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, являющихся базисом нашего экономического союза. Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры», - заявил Кобяков.

«Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет - не на 1%, не на 5% и даже не на 10%? А разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014-го до 110% в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?», - заявил он.

При этом Кобяков подчеркнул, что российские партнеры прекрасно осведомлены, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа.

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«Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь согласна двигаться вперед, но мы против того, чтобы делать вид, что мы движемся вперед», - сказал он.

Как сообщалось, нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене.

Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

В октябре прошлого года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.