Politico: Российский посол Сергей Кисляк - самый опасный дипломат в Вашингтоне

Об этом пишет Майкл Кроули в статье "Российский посол Сергей Кисляк – самый опасный дипломат в Вашингтоне", опубликованной на сайте издания Politico.

Когда в апреле прошлого года Дональд Трамп произносил свою первую речь о внешней политике во время кампании 2016 года в гостинице Вашингтона, там присутствовал особый иностранный гость: Сергей Кисляк, посол России в США.

Перед речью, сладкоречивый российский посланник и другие иностранные послы оказались на закулисном приеме, где также присутствовали Трамп и будущий генеральный прокурор Джефф Сешнс, сообщает один из организаторов мероприятия.

Затем Кисляк сидел возле стойки и слушал, как Трамп критиковал внешнеполитический статус-кво Вашингтона и повторял свой спорный призыв к новому этапу в американо-российских отношениях. "Я считаю, что ослабление напряженности и улучшение отношений с Россией – только с позиции силы – возможно, абсолютно возможно", - сказал Трамп в бальном зале в отеле "Mayflower". "Некоторые говорят, что русские не будут разумными. Я намерен выяснить это".

После выступления, Кисляк, высокий и тучный, быстро направился к двери – остановившись только, чтобы осторожно ответить на вопрос "Politico". Трамп "высказал некоторые интригующие соображения, но мы должны понять, что будет подразумеваться под этим на стадии реализации", - сказал он.

Это характерное поведение для 66-летнего Кисляка, карьерного дипломата, свободно владеющего английским языком, который является человеком Москвы в Вашингтоне с 2008 года. Кисляк остается не слишком публичной фигурой: он, в основном, сторонится телевизионных выступлений, редко говорит с американскими журналистами и не пишет в Twitter.

Но сейчас ему не избежать внимания. Кисляк стал самым опасным дипломатом Вашингтона: один высокопоставленный чиновник Трампа уже в отставке, а другой – в затруднительном положении из-за разговоров с российским послом.

Первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку в прошлом месяце, после того, как он предоставил неточные сведения чиновникам Белого дома – в том числе вице-президенту Майку Пенсу – и ФБР о своих контактах с Кисляком в декабре. В четверг Сешнс взял самоотвод от расследования российских хакерских атак и другого вмешательства на президентских выборах 2016 года от имени Трампа, после обвинений в том, что он не сообщил о встречах с российским послом в июле и сентябре прошлого года, когда был советником кампании Трампа.

Неясно, говорили ли Сешнс или Трамп с Кисляком во время речи Трампа о внешней политике в апреле, организованной Центром национальных интересов. The Wall Street Journal тогда сообщили, что Трамп "тепло" приветствовал российского гостя. На своей пресс-конференции в четверг Сешнс объявил о своем отводе от расследований Министерства юстиции о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года, он сказал, что не может вспомнить о каких-либо других встречах с Кисляком, кроме тех двух, которые признал.

Помощник Сешнса сообщил "Politico", что штатный сотрудник, сопровождавший сенатора в тот день, вспомнил о "разговорах с несколькими конкретными послами и другими гостями в зале", но Кисляка среди них не было. Помощник сказал, что сотрудник "не считает, что он встречался с Сешнсом тогда", но он также признал возможность того, что сотрудник упустил эту встречу. Помощник не говорил о воспоминаниях Сешнса.

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Белый дом отказался комментировать сообщения о контактах Трампа с Кисляком в отеле "Mayflower". Но Белый дом подтвердил данные о том, что Кисляк провел встречу, о которой не было известно ранее, с Флинном и зятем Трампа, Джаредом Кушнером, в Trump Tower в декабре.

Люди, которые знают Кисляка, описывают его как умного человека, но упорного сторонника линии Кремля – так же его характер описал Сешнс, когда вспоминал о встрече с Кисляком в сентябре в своем кабинете в Сенате.

"Я думал, что он окажется послом старой закалки, советского типа", - сказал Сешнс на пресс-конференции, когда объявил о самоотводе. Министерство юстиции не ответило на просьбу о комментарии в отношении контактов Сешнса с Кисляком на мероприятии в апреле.

После небольшого разговора, сказал Сешнс, "каким-то образом возникла тема Украины". Он добавил, что беседа стала очень "взрывоопасной" после того, как Кисляк, казалось, пытался вменить конфликт в вину Украине. Сешнс сказал, что, по мнению Кисляка, "Россия не сделала ничего плохого ... и неправы все остальные".

Администрация Обамы и правительства Западной Европы в подавляющем большинстве считают Россию агрессором в Украине.

Некоторые американские чиновники полагают, что Кисляк не просто упорный защитник внешней политики России. Во вторник пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, назвал "фальшивыми новостями" доклад CNN, который цитировал анонимных чиновников США, утверждавших, что Кисляк является офицером разведки, который набирает и руководит шпионами.

Эксперт аналитического центра, который регулярно общается с Кисляком, ставит под сомнение такие заявления, но сообщает, что Кисляк пользуется большим доверием, и его регулярно вызывают в Москву для встреч.

"Не было никаких признаков того", что Кисляк – шпион, сказал Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Центре Вудро Вильсона (Вашингтон). Возможно, что теперь чиновники США считают любого российского представителя в США разведчиком "по умолчанию", добавил он.

Инженер по образованию, Кисляк приехал в США в начале 1980-х на работу в советской миссии в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а затем в посольстве России в Вашингтоне. Он вернулся в Москву, на службу в министерство иностранных дел по вопросам научного сотрудничества и контроля над вооружениями. После пребывания на посту посла России в Бельгии и в альянсе НАТО, Кисляк был назначен послом в Вашингтон тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, он занял пост в июле 2008 года.

Он прибыл тогда, когда в отношениях России и США был трудный период, незадолго до того, как вторжение России в соседнюю Грузию привело к резкому росту напряженности в отношениях с Вашингтоном. Но ситуация сейчас еще хуже, сказал он аудитории в Stanford Business School в ноябре.

"Мы переживаем худший момент в наших отношениях после окончания холодной войны", - сказал Кисляк. "Вы вновь ввели политику сдерживания России ... Вы пытались сдерживать Россию с помощью экономического давления и санкций".

Он добавил, что США начали то, что он назвал "огромной пропагандистской кампанией против России".

Но Кисляк также говорит, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном возможно. "Во время холодной войны между нами были непримиримые идеологические разногласия", - сказал он в Стэнфорде, добавив, что теперь ситуация другая.

Стремясь к оттепели, Кисляк часто отправляется в поездки для продвижения дела своей страны за пределами Вашингтона. Он регулярно организует и посещает культурные мероприятия в округах Вашингтона. Среди них, регулярные вечера "джаз-дипломатии", организованные совместно с Институтом русской культуры и истории Американского университета Кармела. В одном из недавних выступлений участвовали Уинтон Марсалис и российская звезда джаза Игорь Бутман, на таких вечерах Кисляк призывает к более глубокому пониманию российской культуры в США.

"Стереотипы нужно менять изнутри", - сказал он в октябре.

В российском похожем на крепость посольстве на Висконсин-авеню, к северу от района Джорджтаун, Кисляк также проводит вечеринки для коллег-дипломатов, российских специалистов и других жителей Вашингтона с личными или деловыми связями с Россией. (Несмотря на элегантность этих мероприятий, они также разоблачают экономический спад в России: на одном недавнем мероприятии, бармены подавали водку Kirkland – бренд, который продается в розничной сети со скидочными купонами Costco.)

Посольство России не ответило на просьбу о комментарии.

Когда он не занят установлением контактов, как правило, Кисляк продвигает жесткую линию Кремля по вопросам политики США. "Он может быть весьма очаровательным, и также очень жестким", - сказал Рожански. "Он никогда не отказывается от интеллектуального боя. Я видел, как он вел дебаты десяток раундов подряд".

Тем не менее, через два дня после избрания Трампа, Кисляк надеялся на более дружелюбный диалог со своими коллегами в Вашингтоне.

"Я до сих пор считаю, что не только вашей, но и нашей стране хватит мудрости, сосредоточиться на том, что нас объединяет", - сказал Кисляк в ноябре. "Потому что мы можем сотрудничать".

Неясно, придерживается ли Кисляк такого же мнения теперь, когда он находится в центре самой большой российской интриги со времен холодной войны.