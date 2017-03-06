Американцы требуют спецпрокурора для расследования дела о связи Трампа с Россией - опрос

Об этом говорится в результатах опроса CNN/ORC poll, сообщает CNN.

Так, 55% опрошенных заявили об обеспокоенности сообщениями о том, что некоторые люди, связанные с кампанией Трампа, контактировали с подозреваемыми российскими оперативниками, передает "ЕвроПравда".

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Однако постоянный поток новостей о ходе расследования этих контактов не повлиял на рейтинг Трампа, который вырос лишь на один процентный пункт с 44% до 45% с января.

Озабоченность по поводу сообщений о контактах с РФ тесно связана с симпатией или принадлежностью к какой-либо из партий. Так, 71% демократов говорят, что они "очень обеспокоены" этим вопросом, в то время как 54% республиканцев говорят, что у них "вообще" нет беспокойства относительно таких сообщений.

Среди республиканцев большинство чувствуют, что Конгресс может вести расследование, однако 43% поддерживают призыв относительно специального прокурора. Среди демократов таких 82%, среди независимых - 67%.

В целом опрос показывает, что 65% предпочли бы видеть специального прокурора для проведения расследования, в то время как 32% считают, что Конгресс способен справиться с этим.

Напомним, генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что лидер демократов в Палате представителей Конгресса США НэнсиПелоси потребовала отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса после того, как стало известно, что он в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры на должность главы министерства юстиции.