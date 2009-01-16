Потребительские ожидания в России резко ухудшились

Результаты исследований, проведенных Росстатом в IV квартале 2008 года, свидетельствуют о резком снижении уровня потребительской уверенности населения России.

Информация об этом обнародована на сайте Росстата.

По данным статуправления, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения России, в IV квартале 2008 года упал до -20%. По сравнению с III кварталом 2008 года он снизился на 21 процентный пункт, по сравнению с IV кварталом 2007 года – на 15 процентных пунктов. Нынешний уровень индекса примерно соответствует показателям IV квартала 2000 года (-17%).

Снижение индекса потребительской уверенности связано с ухудшением субъективных оценок населением общих экономических условий и личного материального положения.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу составил -19% и уменьшился по сравнению с IV кварталом 2007 года (+2%) на 21 процентный пункт.

На возможные положительные изменения в экономике указали примерно 15% опрошенных (против 23% в IV квартале 2007 г.). Негативных изменений в экономике ожидают более 35% респондентов, что почти на 19 процентных пунктов выше уровня IV квартала 2007 года.

Индекс произошедших изменений в экономике России составил -30% против +2% в IV квартале 2007 года.

Доля респондентов, указавших на ухудшение экономической ситуации в России, составила более 55% от числа опрошенных (в IV квартале 2007 г. – 24%). Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения экономической ситуации, составила 14% против 31% в IV квартале 2007 г.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении составил -14%, что на 8 процентных пунктов ниже уровня, отмеченного в IV квартале 2007 г. (-6%).

Ухудшение личного материального положения прогнозирует почти четверть опрошенного населения (против 17% в IV квартале 2007 г.). Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, составила 9% (в IV квартале 2007 г. – 12%). Почти 40% опрошенных считают, что их материальное положение не изменится.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении снизился до -13% против -7% в IV квартале 2007 г. Доля респондентов, положительно оценивающих изменение своего материального положения в течение года, составила 14% против 18% в IV квартале 2007 года. Доля граждан, считающих, что их материальное положение ухудшилось, составила 33%.

По сравнению с IV кварталом 2007 г. индекс оценки текущего личного материального положения не изменился и составил -17%, индекс благоприятности условий для крупных покупок снизился на 9 процентных пунктов и составил -26%.