"Просто ложь": у Обамы опровергли обвинения Трампа в прослушивании его телефонов

"Ни президент Обама, ни любой другой чиновник Белого дома не заказывал слежку за кем-нибудь из граждан США. Любое предположение об обратном - просто ложь", - заявил представитель Обамы Кевин Льюис, сообщает Reuters.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп.

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«Как низко опустился президент Обама, прослушивая мои телефоны во время святейшего избирательного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!» - добавил Трамп, сравнив описываемую им ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента США Ричарда Никсона.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.