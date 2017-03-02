В России растут протестные настроения, в список недовольных регионов впервые внесли Крым - доклад

Такие данные в новом докладе приводят эксперты Комитета гражданских инициатив под руководством экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

Самой большой "пороховой бочкой" признали Алтайский край (красный, наивысший, уровень). Там выросли сразу три фактора напряженности – социально-экономические, политические риски, а также протестная активность.

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"Очень неблагополучная социально-экономическая обстановка соединяется с плохим политическим дизайном и повышенной протестной активностью. С точки зрения социально-экономической оценки регион выглядит очень слабо, там нестабильное руководство и на выборах показана низкая политическая конкуренция", - говорится в докладе.

Еще в 13 регионах риски также существуют, но они немного меньше – объединяют два из трех факторов риска.

"В трех из них – Бурятии, Кировской области и Севастополе (аннексированный Россией) – недавно были заменены главы, а еще два – Ивановская и Саратовская области – фигурировали как кандидаты на замену губернаторов во многих экспертных оценках. К регионам риска впервые отнесены оккупированные Крым и Севастополь, по которым до думских выборов 2017 года не было полного набора оценок", - отмечают эксперты.

В список проблемных регионов также отнесли Кемеровскую, Омскую, Самарскую, Челябинскую, Астраханскую области, Краснодарский край, а также Москву.