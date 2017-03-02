Оккупационные власти Крыма запустили радиовещание на регионы материковой Украины – СМИ

Об этом сообщил депутат Госдумы России Руслан Бальбек, передает Крым.Реалии.

Как он утверждает, вещание начало крымскотатарское радио «Ватан седасы» («Голос родины»).

«Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары. Голос Крыма теперь будет звучать для жителей юга Херсонской области, что позволит нашим соотечественникам не отдаляться от культурной и социально-политической жизни республики», – сказал Бальбек.

По его словам, радиостанция «планирует еще расширить покрытие Херсонской области».

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Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила Крым.Реалии, что в данный момент в ведомстве проверяют информацию. Официальные комментарии ожидаются позже.

13 февраля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о начале работы крымскотатарского радио «Ветан седасы» – «Голос Родины» на территории аннексированного Крыма.

Радиостанция «Ветан седасы» пророссийской «Общественной крымскотатарской телерадиокомпании» выиграла конкурс российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по вещанию на радиочастотах в Симферополе, Керчи, Феодосии и Ялте.

Справка УНИАН. С 1 апреля 2015 года крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории Автономной Республики Крым, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось с 17 июня - телеканал переехал в Киев.