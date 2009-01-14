Медведев предлагает собраться в Москве всем желающим получить газ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает 17 января провести в Москве саммит стран-потребителей и транзитеров российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня в ходе встречи с премьер-министрами Словакии, Болгарии и Молдовы.

«Я предлагаю саммит глав государств и правительств, которые получают газ из РФ или являются транзитными государствами, в Москве в субботу, 17 января этого года», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он считает, что в ходе саммита можно было бы рассмотреть ряд вопросов: положить конец газовому конфликту, способствовать принятию Украиной необходимых технологических решений, а также рассмотреть вопрос о предотвращении подобных конфликтов в будущем.

«Я имею в виду, что мы не должны становиться заложниками политической ситуации, складывающейся в других государствах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Это их внутреннее дело, но мы все находимся сегодня в заложниках у той системы власти, которая там сложилась», - сказал он.