Во Франции "друг Путина" Фийон завершил свою предвыборную кампанию - СМИ
13:55, 01 марта 2017Мир
2439
Фийон также заявил, что знал, что его вызовут судебные магистранты.
Франсуа Фийон / REUTERS
Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон заявил, что завершает предвыборную гонку. Об этом он заявил сегодня в Париже, передает Reuters.
Кроме того, издание сообщает, что по словам Фийона, он знал, что его вызовут 15 марта судебные магистраты.
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что во Франции правоохранительные органы взяли под стражу жену кандидата Франсуа Фийона – Пенелопу.
Источники сообщают, что в то время, как Пенелопа Фийон находится под стражей, правоохранители продолжают обыски. Чиновники кампании Фийона отказываются комментировать ситуацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter