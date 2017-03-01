Во Франции "друг Путина" Фийон завершил свою предвыборную кампанию - СМИ

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон заявил, что завершает предвыборную гонку. Об этом он заявил сегодня в Париже, передает Reuters.

Кроме того, издание сообщает, что по словам Фийона, он знал, что его вызовут 15 марта судебные магистраты.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что во Франции правоохранительные органы взяли под стражу жену кандидата Франсуа Фийона – Пенелопу.

Источники сообщают, что в то время, как Пенелопа Фийон находится под стражей, правоохранители продолжают обыски. Чиновники кампании Фийона отказываются комментировать ситуацию.