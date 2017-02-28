В Сомали из-за засухи и угрозы голода объявлено чрезвычайное положение

Как сообщает Deutsche Welle, правительство Сомали возлагает ответственность за тяжелую ситуацию в значительной степени на исламистов из группировки "Аш-Шабаб", военный конфликт с которой блокирует доступ гуманитарных организаций к целым регионам страны и привел к потере значительных объемов урожая.

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Тем временем в столице страны Могадишо уже прибыли тысячи голодных крестьян с детьми с признаками сильного недоедания.

Отсутствие доступа к питьевой воде может вызвать распространение холеры, опасаются представители гуманитарных организаций.

"Мы не можем и не должны ждать", - заявил Фармаджо в обращении к международной общественности, бизнесу и сомалийской диаспоры с просьбой помочь "избежать гуманитарной трагедии".

В 2011-2012 годах из-за голода в Сомали погибло около 250 тыс. населения.