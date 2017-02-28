Во Франции снайпер случайно открыл огонь во время выступления Олланда, есть пострадавшие (видео)
Во Франции снайпер полиции случайно выстрелил и ранил двух человек во время выступления президента Франсуа Олланда.
Как сообщает «Би-би-си», Олланд был на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции, когда послышались выстрелы.
Официант и работник на мероприятии получили легкие ранения, один в лодыжку другой – в ногу, сообщают местные СМИ.
По информации местной прессы, оружие не было поставлено на предохранитель.
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Выстрел прервал речь президента на несколько секунд, но не было никакой паники.
"Я надеюсь, что ничего серьезного. Я думаю, что ничего", – сказал Олланд после паузы, которую он сделал, чтобы спросить, пострадал ли кто-то.
Было начато судебное расследование.
Стрелок находился на крыше в 100 метрах от шатра, где проходила церемония открытия.
Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty— F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) February 28, 2017