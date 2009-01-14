В Вашингтоне введен чрезвычайный режим

За неделю до намеченного на 20 января приведения к присяге избранного Президента США Барака ОБАМЫ его предшественник Джордж БУШ "объявил в Вашингтоне режим чрезвычайного положения и запросил федеральную поддержку в дополнение к усилиям городских властей в проведении инаугурации".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя Белого дома Даны ПЕРИНО.

Речь, в частности, идет о "поддержке чрезвычайных мер защиты, направленных на обеспечение безопасности жизни людей и их здоровья".

В заявлении подчеркивается, что "Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям возместит издержки по реализации чрезвычайных мер защиты 20 января только в том случае, если расходы Вашингтона превысят 15 млн. долларов", выделение которых на эти цели предусмотрено законодательством.