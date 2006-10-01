В Бразилии избирают президента, конгресс, губернаторов и 27 местных парламентов

В Бразилии сегодня проходят выборы президента, а также в парламент и местные органы самоуправления. С раннего утра к избирательным участкам выстроились огромные очереди.

Более 125 миллионов избирателей должны назвать имена нового президента, 27-ми губернаторов штатов и Федерального округа, 513-ти депутатов и 54-х сенаторов Национального конгресса, а также 1 тысячу 59 депутатов Законодательных ассамблей (парламентов) 27 федеральных образований.

Согласно Конституции 1988 года, принятой после отмены в 1985 году военного режима, голосование является обязательным для всех совершеннолетних граждан, и неявка на избирательные участки влечет за собой серьезные последствия.

Право воздержаться от голосования имеют граждане старше 70 лет, не достигшие 18 лет и неграмотные. В случае неявки по неуважительным причинам грозит высокий штраф, а за три пропуска на выборах - лишение права голоса.

Число 13, под которым нынешний президент Луис Инасиу Лулы да СИЛВА числится в избирательных списках, может стать несчастливым для бывшего рабочего-токаря из Сан-Бернардо, где он осваивал профессию в ремесленном училище.

Согласно данным последнего опроса, опубликованного в воскресных газетах, впервые за полгода предвыборной кампании его рейтинг упал до 45%. Это означает, что у главы государства есть шансы не быть переизбранным в первом туре.

Для победы в первом туре нынешнему президенту достаточно набрать более половины от всех действительных голосов. В противном случае будет назначен второй тур на 29 октября.

Главный оппонент Лулы, бывший губернатор Сан-Паулу Жералду АЛКМИН, представляющий объединенную оппозицию Социал-демократической партии и Либерального фронта, может рассчитывать на поддержку 34% избирателей.

Впервые в Бразилии выборы проводятся с применением электронных урн для голосования. В среднем каждому избирателю понадобится около 40 секунд для того, чтобы ввести данные 5 кандидатов. Однако, учитывая, что четверть населения Бразилии является абсолютно неграмотным, не исключены накладки, которые могут привести к росту недействительных голосов.