На знаменитом карнавале в Германии посмеются над Трампом (фоторепортаж)

Сезон длится до уличного карнавала, который на этот раз будет отмечаться 23-28 февраля, сообщает DW.

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Кульминация традиционно приходится на так называемый "бешеный понедельник", в нынешнем сезоне - 27 февраля.

Непременным атрибутом больших шествий в этот день являются сатирические повозки на политические темы. Будущий президент США Дональд Трамп попал в поле зрения немецких шутов уже в прошлом сезоне, когда еще только боролся за выдвижение своей кандидатуры.