На знаменитом карнавале в Германии посмеются над Трампом (фоторепортаж)
14:37, 21 февраля 2017Мир
1115
В ноябре в Германии по традиции начался очередной карнавальный сезон - так называемое "пятое время года".
Карикатура с изображением Трампа, которую представят на знаменитом карнавале в Германии / REUTERS
Сезон длится до уличного карнавала, который на этот раз будет отмечаться 23-28 февраля, сообщает DW.
Читайте также"Ярмарка тщеславия": в Венеции начался традиционный карнавал (фоторепортаж)
Кульминация традиционно приходится на так называемый "бешеный понедельник", в нынешнем сезоне - 27 февраля.
Непременным атрибутом больших шествий в этот день являются сатирические повозки на политические темы. Будущий президент США Дональд Трамп попал в поле зрения немецких шутов уже в прошлом сезоне, когда еще только боролся за выдвижение своей кандидатуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter