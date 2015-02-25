Испанский политик надел нацистскую форму на карнавал (фото)

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local. Сотрудник городского совета города Дуранго Хуаньо Гастаназорре на праздник надел костюм, похожий на офицерский китель СС .

После того, как в интернет попали фотографии, на которых Гастаназорре позирует в нацисткой форме, политику пришлось принести извинения. «У меня не было намерений обижать жертв нацизма или кого-либо еще», — заявил Гастаназорре. Он добавил, что вообще не приемлет никаких авторитарных режимов, которые попирают права человека.

Читайте такжеВ Германии украли ворота концлагеря «Дахау»Сперва он не хотел приносить извинений и заявил, что все, кто был обижен его костюмом — просто не понимают смысла карнавала в Тенерифе. Однако спустя некоторое время ему пришлось переменить решение под напором критики.

Карнавал в Тенерифе считается вторым по величине подобным мероприятием в мире (первое место принадлежит карнавалу в Рио-де-Жанейро). Ежегодно в нем принимают участие около миллиона человек. Карнавал длится неделю и обычно проводится в феврале-марте.