Госдепартамент США отрицает причастность к событиям в Грузии

Госдепартамент США отнес к "теории заговоров" утверждения о причастности США к действиям Грузии в конфликте с Россией и заявил, что этот конфликт является "двусторонним вопросом" между двумя государствами.

"Это - двусторонний вопрос между Россией и Грузией, и они будут принимать решения о том, какие шаги хотят предпринимать", - заявил официальный представитель госдепартамента США Шон МАККОРМАК, подчеркнув, что "какие бы решения ни приняли стороны, это будут их собственные решения", передает Газета.ru.

При этом Ш.МАККОРМАК призвал рассматривать "события последних нескольких дней в правильном контексте" и напомнил, что США поддерживают дружественные отношения как с Россией, так и с Грузией.

Он сообщил также, что администрация Джорджа БУША поддерживала "дипломатические контакты" в связи с конфликтом с обеими сторонами. Ш.МАККОРМАК отверг также утверждения о какой-либо причастности США к действиям Грузии.