Сенатор Грэм – Лаврову: 2017 год станет годом, когда Конгресс США даст России пинка

Как пишет DW.com, об этом он заявил в воскресенье, 19 февраля, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"2017 год станет годом, когда Конгресс даст России пинка", - сказал Грэм, обращаясь к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову.

Также Грэм подчеркнул необходимость соблюдения администрацией Дональда Трампа жесткой линии по отношению к России - в том числе и из-за хакерских атак на Демократическую партию США. Сенатор также напомнил о внесении одновременно демократами и республиканцами законопроекта о введении новых санкции против РФ.

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Грэм выразил надежду, что действующий президент США поддержит идею ужесточения ограничительных мер, "чтобы наказать Россию".

В рядах Республиканской партии Грэм считается одним из самых влиятельных критиков Трампа.

Как сообщал УНИАН, ранее верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини указала во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на ответственность России за реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.