Подготовка переворота в Черногории: лидеров пророссийской оппозиции лишили иммунитета

Сегодня, 15 февраля, иммунитета лишили руководителя пророссийского "Демократического фронта" Андрия Мандича и его союзника Милана Кнезевича, передает DW.

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Этим шагом парламент дал зеленый свет допросам прокуратурой политиков, которая вменяет им возможное участие в попытке переворота при поддержке России.

39 депутатов от оппозиции в 81-местном парламенте Черногории бойкотировали голосование. "За" проголосовали 42 депутата - члены коалиции экс-премьера Мило Джукановича. Именно его якобы должны были убить мятежники ради прихода к власти представителей оппозиции.

Попытка государственного переворота произошла в Черногории в октябре прошлого года, в день парламентских выборов. Полиция тогда арестовала 20 человек по подозрению в планировании вооруженных нападений на правительственные учреждения.