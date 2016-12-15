Подозреваемого в подготовке переворота в Черногории заметили вместе с Лавровым (видео)
Сербские СМИ опубликовали фото, на котором в числе других людей запечатлены глава МИД России Сергей Лавров и Неманья Ристич - один из предполагаемых участников попытки госпереворота в Черногории.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Фотография сделана 12 декабря, когда Лавров во время визита в Сербию посещал мемориал, воздвигнутый в память о воинах-освободителях Белграда.
На фото рядом с Лавровым стоят представители правого движения "Заветники", в том числе его пресс-секретарь Милица Джурджевич. Их также можно увидеть на видеозаписи, выложенной на YouTube.
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Ристич утверждает, что попал на фото случайно."Заветники" - сербская молодежная патриотическая организация, которая считает своим приоритетом борьбу с НАТО.
Руководитель движения Стефан Стаменковский в октябре 2016 года посещал Москву, где встречался с депутатом Госдумы Сергеем Железняком.
Милица Джурджевич в феврале 2016 года участвовала в организации антинатовского шествия вместе с экс-главой сербской жандармерии Братиславом Дикичем.Дикич вместе с Ристичем входят в число предполагаемых организаторов попытки переворота в Черногории.
Напомним, серия протестных акций, инициированных коалицией оппозиционных партий, также проходила в Черногории осенью 2015 года.