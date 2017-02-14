В ряде регионов Индонезии запретили День святого Валентина: полиция провела массовое изъятие презервативов

Об сообщает The Independent.

В рамках исполнения предписания полиция в городе Макасар и на острове Сулавеси провела массовое изъятие презервативов с прилавков магазинов. Местные власти указали на то, что реализация контрацептивов велась бесконтрольно. Отныне работникам минимаркетов запрещено продавать их подросткам и молодым людям.

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C 2012 года празднование Дня святого Валентина запрещено местными духовными властями страны. В Сурабае, втором по величине городе Индонезии, власти запретили отмечать этот праздник в стенах и за пределами школы.

Тем не менее большинство мусульман страны терпимо относятся к пришедшему с Запада празднику. Он приобрел особую популярность в столице страны — Джакарте, где на день влюбленных компании предлагают клиентам особые скидки и условия.