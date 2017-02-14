Праздник влюбленных или маркетологов: мир отмечает День святого Валентина

Сегодня праздник отмечают без привязки к религии, а скорее как особый день для выражения своих чувств. Сегодня влюбленные дарят друг другу валентинки, сладости в форме сердца и другие романтические атрибуты, которые символизируют нежные чувства.

По легенде, святой Валентин был священником, который служил в третьем веке в Риме и пошел против запрета императора женить молодых мужчин. Валентин, понимая несправедливость указу, продолжал тайно венчать влюбленных, за что и был казнен.

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Существуют также предположения, что такой праздник, как День святого Валентина был попыткой церкви христианизировать языческий праздник плодородия Луперкалии, посвященный Фавну, римскому богу сельского хозяйства.

Однако, кое-кто считает, что День святого Валентина превратился из праздника влюбленных в праздник маркетологов, которые каждый раз придумывают новые «ловушки» для влюбленных, которые не жалеют в этот день средств.

Однако, в разных странах до сих пор сохранились различные традиции празднования Дня всех влюбленных.

К примеру в Польше принято 14 февраля посещать Познаньскую метрополию, где покоятся мощи святого Валентина, а над главным престолом висит его чудотворная икона.

В Уэльсе перед праздником, влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и дарят друг другу, что буквально означает: "Ты нашел путь к моему сердцу".

В Дании мужчины посылают своим подругам "валентинки" без подписи. Если девушка догадается, кто отправитель, то должна прислать ему в ответ на Пасху шоколадное яйцо.