The Guardian: В измученной войной Украине разгорается насилие, США в смятении, Россия атакует

Об этом пишет Шон Уокер в статье "В измученной войной Украине разгорается насилие, США в смятении, Россия атакует", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Из-за шума большого мощного оборудования на заводе в Авдеевке не слышно почти ничего – кроме артиллерийского обстрела.

С начала войны в 2014 году, на территории завода упали более 300 снарядов. Это крупнейший коксохимический завод в Европе, который находится на территории, подконтрольной Украине, всего в нескольких милях от линии соприкосновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами. К счастью, в течение нескольких месяцев тяжелая артиллерия молчала, но за последние две недели произошла новая вспышка насилия, которую в Киеве связывают с тем, что Россию, видимо, приободрила победа Трампа на выборах в США.

В этой новой волне насилия, по сообщениям, погибло более 30 человек, в том числе гражданское население по обе стороны от линии [разграничения], тяжелая артиллерия, запрещенная соглашением о прекращении огня, вернулась на места. Авдеевка несколько дней оставалась без электричества во время последнего боя, наиболее интенсивного за более чем полгода, говорят в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая наблюдает за конфликтом.

Коксохимическому заводу удалось избежать прямых попаданий, но 36-летняя Елена Волкова, которая работала на заводе в течение десяти лет, погибла во время обстрела ее многоквартирного дома. Она – десятый сотрудник завода, погибший с начала войны.

"Было бы хорошо, если бы мы могли просто прийти на работу и не беспокоиться о войне, не быть постоянно готовыми бросаться на землю, если слышны особенно громкие взрывы", - сказал Михаил, начальник смены, который работает на заводе в течение более двух десятилетий. Когда он говорил, был слышен огонь артиллерии.

Как всегда, целый шквал конфликтующих заявлений о том, кто начал этот раунд борьбы.

В Киеве чиновники заявили, что поддерживаемые Россией сепаратисты некоторое время готовились к наступлению. "В последние недели, по данным разведки, по меньшей мере, 170 автомобилей с боеприпасами и 60 – с топливом, пересекли границу со стороны России. Наступление определенно было подготовленным", - сказал министр иностранных дел Павел Климкин, в интервью в Киеве на прошлой неделе.

По словам Константина Елисеева, заместителя главы администрации президента Украины, насилие, которое началось в течение нескольких часов после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина, было "проверкой российской стороной реакции новой американской администрации и единства внутри Европейского Союза".

Однако, на месте все выглядит более сложно. В последние недели украинские силы медленно продвигаются. Похоже, в этой недавней вспышке именно поддерживаемые Россией повстанцы первыми открыли огонь из тяжелой артиллерии. Но один украинский солдат, базирующийся в "промышленной зоне" – это участок фронта, где противоборствующие стороны находятся всего в полумиле друг от друга – заявил, что украинцы спровоцировали повстанцев на агрессивный ответ, захватив небольшой участок дороги. "Мы точно знали, что делать, и это сработало отлично", - сказал он. "Это все наша территория, в конце концов".

Во время президентства Обамы, Киев мог рассчитывать на постоянную поддержку Вашингтона в связи с конфликтом на востоке страны, который Россия подпитывает поставками боевиков и оружия через границу. Но подчеркнутая сосредоточенность Трампа на улучшении отношений с Россией заставляет Украину беспокоиться о том, что страну могут принести в жертву ради грандиозной сделки с Путиным.

"Мы надеемся, что украинский вопрос не будет решен за спиной Украины", - сказал Елисеев. "Мы надеемся, что рано или поздно новая американская администрация займет более активную позицию".

Трамп отмел всю критику из-за его похвал Путину, и опроверг влияние очевидной российской кампании, которая помогла ему победить. "Обе страны, возможно, будут сотрудничать, чтобы решить некоторые из многих важных и актуальных проблем и вопросов в мире!" - написал Трамп в Twitter в прошлом месяце.

Из-за непоследовательности сообщений новой администрации в отношении России и Украины, даже дипломаты США не уверены в том, какую позицию, в конечном счете, займет Трамп. Украинским властям остается только гадать на кофейной гуще, пытаясь разглядеть масштаб неприятностей.

Тем временем, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, подал в отставку после того, как данные разведки позволили предположить, что он тайно обсуждал санкции с российским послом в Вашингтоне, а затем пытался скрыть разговоры.

Во время интервью на Fox News, Трампу задавали вопрос о всплеске насилия, произошедшем сразу после его телефонного разговора с Путиным, он дал характерный неоднозначный, полу-связный ответ: "Мы не знаем точно, что это такое. Это про-силы. Мы не знаем, являются ли они неуправляемыми. Так ли это? Такое тоже бывает". Пока неясно, имел ли он в виду "про-российские [силы]" или "профессиональные".

Дипломаты и аналитики в Киеве считают, что сейчас цель России заключается не в том, чтобы захватить большую территорию Украины, а в том, чтобы вернуть уже захваченные территории Украине на условиях, выгодных Москве, что создаст им долгосрочную опору в стране.

"Нам нужно вывести Россию из Донбасса: непосредственно российские войска, а также российских наемников, оружие и все уловки и косвенное влияние", - сказал Климкин.

Он отправится в США на этой неделе, и есть надежда на то, что президент Украины Петр Порошенко, возможно, сможет договориться о встрече с Трампом позднее в этом месяце. Президенты двух стран говорили по телефону на прошлой неделе, но обе стороны скрывают детали разговора.

Порошенко и Трамп нашли "своего рода общий язык" во время телефонного разговора, сказал Елисеев, отметив, что оба лидера – успешные бизнесмены. Петр Порошенко – миллиардер, который построил кондитерскую империю, прежде чем вошел в политику.

Но проблем украинскому президенту добавляет бывший премьер-министр, а ныне лидер оппозиции Юлия Тимошенко, которой удалось добиться личной встречи с Трампом после национального молитвенного завтрака в США ранее в этом месяце.

Советники украинского правительства рассказывали, что Тимошенко подкараулила Трампа на пути к туалетам. На самом деле, встреча проходила в отдельной комнате и была запланирована накануне. "Украинская делегация буквально потеряла дар речи, когда узнала, что встреча состоится", - сказал источник, который присутствовал на завтраке. Елисеев жаловался, что "не слишком правильно, позволять любого рода политику обмениваться рукопожатиями" с президентом США.

Тимошенко – хитроумный политик, у нее много сторонников на Западе, но она также не стеснялась заключать сделки с Москвой в прошлом. Она рьяно стремится стать президентом, и чиновники в Киеве считают, что ее вмешательство может еще больше усугубить сложный процесс получения поддержки администрации Трампа.

В Авдеевке, геополитические проблемы кажутся очень далекими, но никто не хочет возвращения войны, которая в течение последних трех лет перевернула жизнь людей с ног на голову. Муса Магомедов, директор коксохимического завода, сказал, что пришло время найти политическое решение конфликта.

Несмотря на то, что он родился и вырос в Дагестане, части России, нет никаких сомнений в том, на чьей стороне его симпатии в нынешнем конфликте. "Мне предложили хорошие деньги, чтобы я перешел на российский завод, когда началась война, но я отказался. Я гражданин Украины, и я люблю Украину", - сказал он.

Тем не менее, он жестко высказался в адрес "идиотов в дорогих костюмах, сидящих в Киеве", которые призывают к возобновлению военных операций в регионе. Магомедов полагает, что именно политическое решение сможет остановить смерти.

"Такие люди должны сами попробовать посидеть в окопе. Люди здесь хотят работать, они хотят жить нормально, и они устали от этого бесконечного стресса и страданий".