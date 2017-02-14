В США назначен новый советник Трампа по нацбезопасности после ухода заподозренного в контактах с РФ Флинна (документ)

08:36, 14 февраля 2017
Мир
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После того, как советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку, исполняющим его обязанности назначили генерала Джозефа Кита Келлога.

Джозеф Кит Келлог / REUTERS

Келлог – генерал в отставке и ветеран вооруженных сил США. Там он служил с 1967 по 2003 год,  сообщили в пресс-службе Белого дома. 

Кроме того, два года он провел на войне во Вьетнаме.

До выхода на пенсию Келлог был директором по коммуникациям и компьютерным технологиям в Объединенном комитете начальников штабов.

Ранее УНИАН сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.

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Напомним, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией. Ранее появились сообщения, что генерал-лейтенант в отставке Флинн обсуждал возможную отмену санкций в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком - за несколько недель до вступления Дональда Трампа на пост президента.

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Теги: #Трамп#США#Флинн#Келлог