CNN: Советник Трампа по нацбезопасности, которого заподозрили в контактах с Кремлем, покинул пост (письмо)

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.

"Я нечаянно предоставил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих контактах с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — говорится в письме Флинна.

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Источники телеканала сообщают, что претендентами на должность советника президента США по нацбезопасности является бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и вице-адмирал Роберт Гарвард.

Напомним, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией.

Ранее появились сообщения, что генерал-лейтенант в отставке Флинн обсуждал возможную отмену санкций в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком - за несколько недель до вступления Дональда Трампа на пост президента.

Известно, что Майкл Флинн говорил по телефону с Сергеем Кисляком в декабре.