Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов

Об этом сообщает Reuters.

За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.

Читайте такжеБелый дом прояснил позицию относительно санкций против России

Как сообщал УНИАН, кандидат на пост главы Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что поддерживает санкции против России "на 100%".