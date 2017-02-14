Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов
03:04, 14 февраля 2017Мир
727
Стивен Мнучин, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов, утвержден сенатом в своей должности.
Стивен Мнучин / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.
Читайте такжеБелый дом прояснил позицию относительно санкций против России
Как сообщал УНИАН, кандидат на пост главы Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что поддерживает санкции против России "на 100%".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter