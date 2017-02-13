Смертник взорвал себя на митинге фармацевтов в Пакистане: 10 погибших, более 50 раненных (видео)

Взрыв произошел на митинге фармацевтов. Они протестовали против новых поправок в закон, регулирующий продажу лекарств. Боевики группировки "Талибан" взяли на себя ответственность за нападение, передает 112.ua.

"Видимо, взрыв устроил смертник, но полиция продолжает расследование, чтобы выяснить характер взрыва", - сказал представитель полиции. Он также подтвердил, что двое высокопоставленных полицейских были убиты в результате нападения.