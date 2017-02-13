Смертник взорвал себя на митинге фармацевтов в Пакистане: 10 погибших, более 50 раненных (видео)
18:14, 13 февраля 2017Мир
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В результате взрыва в пакистанском городе Лахор погибли 10 человек, 58 человек были ранены.
REUTERS
Взрыв произошел на митинге фармацевтов. Они протестовали против новых поправок в закон, регулирующий продажу лекарств. Боевики группировки "Талибан" взяли на себя ответственность за нападение, передает 112.ua.
"Видимо, взрыв устроил смертник, но полиция продолжает расследование, чтобы выяснить характер взрыва", - сказал представитель полиции. Он также подтвердил, что двое высокопоставленных полицейских были убиты в результате нападения.
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