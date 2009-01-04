В парке Токио установлены палатки для безработных

В Токио безработные, оставшиеся без крыши над головой, быстро заполнили палатки, установленные для них властями в парке. Количество желающих поселиться в палатках было настолько велико, что пришлось искать для безработных дополнительное пристанище - для этих целей был выделен холл административного здания. Безработные смогут оставаться там до 5 января 2009 г., когда будет принято решение относительно их дальнейшего "переселения", передает Associated Press.

По оценкам правительства страны, к марту 2009 г. количество уволенных сотрудников, трудившихся неполный рабочий день, достигнет 85 тыс. Ожидается также, что под сокращение попадут еще 3,3 тыс. постоянных сотрудников.

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